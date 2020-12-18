Святенко: в Москве увеличено количество бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение

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Москвичи, не воспользовавшиеся в 2020 году правом на отдых по путевке из-за коронавируса, смогут отдохнуть в 2021 году, рассказал Агентству "Москва" председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"В бюджете на 2021 год, который был недавно принят, на льготы в натуральном выражении ассигновано 239 миллиардов рублей, что на 3,9% больше, чем в этом году", – сказала Святенко.

По ее словам, в эту сумму входят льготы по оплате проезда на общественном транспорте, компенсация оплаты услуг ЖКХ и связи, обеспечение техсредствами реабилитации, предоставление санаторно-курортных путевок и другое.

Святенко отметила, что заложенные средства позволяют выделить около 300 тысяч бесплатных путевок, что должно оказаться достаточным для всех желающих из льготных категорий.

В 2020 году около 60 тысяч путевок были не востребованы из-за эпидемиологических условий, уточнила сенатор. При этом она добавила, что в городе есть немало москвичей, имеющих право на эту льготу, но которые по тем или иным причинам не используют путевки.

"Таких "пассивных очередников" в Москве около 90 тысяч, таким образом, мы прогнозируем, что выделенных путевок гарантированно должно хватить всем желающим", – сказала Святенко.

Она напомнила, что в столице работает программа "Санаторий на дому". Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы умерших участников ВОВ могут вместо выезда в санаторий получить оздоровительные услуги и процедуры дома.

Сенатор отметила, что записаться в очередь на санаторно-курортное лечение за счет города можно в любом многофункциональном центре "Мои документы". Для этого нужно пройти медосмотр, который подтвердит показания к лечению.

Ранее депутат Мосгордумы, председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что одной из задач столичных властей является увеличение финансирования программ отдыха и оздоровления для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.