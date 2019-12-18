До 6 градусов тепла ожидается в столице в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В среду, 18 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь и до 6 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния атмосферного фронта. Новая порция теплого и влажного воздуха с юго-запада даст о себе знать небольшим дождем, который прольется местами. Будет преобладать облачная погода", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в мегаполисе температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 6 градусов. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее в ЦОДД рекомендовали столичным водителям пересесть на метро, МЦД и МЦК в часы пик из-за плотного движения. Ситуацию на дорогах осложняет мокрый снег.

Чем компенсировать недостаток солнца

Из-за порывистого ветра в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 9:00 18 декабря до 9:00 20 декабря.

По прогнозам, в столичном регионе сохранится теплая погода, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя.