Обыск прошел в квартире блогера Андрея Рудого

Фото: youtube.com/Вестник Бури

В квартире блогера Андрея Рудого, известного как Вестник бури, прошел обыск. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Блогер рассказал, что правоохранители пришли в его квартиру в Дзержинске. По его словам, обыск инициировали из-за публикации в группе "Нижегородское гражданское движение" фотографий антивоенных граффити. Он подчеркнул, что данная причина значится в постановлении об обыске.

Рудой также предположил, что судья "не в курсе, как работает "ВКонтакте".

"Сотрудники Следственного комитета пришли ко мне с обыском, но дома практически не оказалось техники (кроме тормозного ноутбука, одолженного у тестя, – его даже не стали изымать). В остальном ловить в помещении было нечего и некого. Обыск завершен. Се ля ви", – написал блогер.

Ранее сообщалось, что правоохранители пришли с обыском к бывшему организатору шествий националистов "Русские марши" Дмитрию Демушкину. Позже стало известно, что против него возбудили уголовное дело о призывах к осуществлению деятельности против госбезопасности России.



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