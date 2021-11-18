Врач рассказала, как восстановить обоняние после коронавируса

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Проблемы с восприятием запахов наблюдаются у людей при нарушении работы любого звена в обонятельной системе. Как правило, обоняние у пациентов, перенесших коронавирус, восстанавливается в течение двух недель, однако в некоторых случаях процесс может длиться и дольше. Об этом агентству "Прайм" рассказала руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина.

Она отметила, что, по мнению некоторых ученых, коронавирус поражает обонятельные нервные волокна, расположенные в полости носа.

"Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия", – объяснила Петина.

Медик подчеркнула, что полное восстановление после коронавирусной ансомии в среднем занимает от трех дней до трех месяцев. При этом некоторые врачи рекомендуют своим пациентам проводить самостоятельные тренировки, ориентированные на возвращение обоняния.

Суть таких занятий сводится к регулярному вдыханию ароматических пахучих веществ. Петина полагает, что для этого хорошо подойдут эфирные масла.

Однако заниматься самолечением не стоит, напомнила медик. При появлении симптомов следует как можно быстрее записаться на прием к специалисту.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как бороться с когнитивными нарушениями после коронавируса. По мнению специалиста, при появлении первых трудностей с обучением, восприятием и памятью следует незамедлительно обратиться в врачу.

