Умерла актриса Любовь Румянцева

Фото: стоп-кадр из фильма "Под ступеньками",1989 г., реж. – В. Дерюгин

Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева ушла из жизни в среду, 18 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную киностудию "Беларусьфильм". Артистке было 77 лет.

"Сегодня не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра", – рассказали на киностудии.

Представители "Беларусьфильма" выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Любовь Румянцева снималась в кино с 1959 года. Ее главная роль в фильме "Альпийская баллада", снятом в 1965 году, принесла ей всесоюзную известность. Актриса также участвовала в съемках фильмов "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера".

Румянцева также работала в театре-студии киноактера национальной киностудии "Беларусьфильм".