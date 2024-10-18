Альпинист Нирмал Пурджа первый в мире покорил восьмитысячники 50 раз

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Непальский альпинист Нирмал Пурджа, известный как Нимс, сообщил о том, что поднялся 50 раз на самые высокие вершины мира, в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

9 октября Пурджа покорил вершину Шишабангмы в центральных Гималаях во второй раз за пять дней. За короткий срок альпинист преодолел гору высотой 8 027 метров.

"Теперь я успешно поднялся на самые высокие вершины мира 50 раз, что делает меня первым и самым быстрым человеком, достигшим этого", – написал он в социальной сети.

Кроме того, Пурджа установил еще один рекорд: он поднялся на 14 восьмитысячников за 2 года 4 месяца и 28 дней без дополнительного кислорода. Также он стал первым альпинистом в мире, который покорил 14 вершин и с кислородом, и без него за 5 лет 5 месяцев и 12 дней.

В 2023 году рекорд по числу восхождений поставил Ками Рите Шерпе. На его счету было 42 вершины. После этого он дважды поднялся на Эверест.

Между тем официально самым молодым покорителем всех 14 восьмитысячников считается 18-летний непальский альпинист Нима Ринджи. 9 октября он с напарником поднялся на вершину горы Шишабангма.

Мужчина начал свой путь по покорению всех вершин высотой свыше 8 километров два года назад. Первым покорил все восьмитысячники итальянец Райнхольд Месснер, который занимался этим на протяжении 16 лет.