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18 октября, 15:38

Общество

Комитет Думы запросил у ГП данные о финансирующих ВСУ релокантах

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, ФСБ и МВД России обращения с просьбой предоставить данные о релокантах, которые могли быть причастны к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, он попросил проверить высказывания ряда публичных лиц. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что данные запрашиваются в соответствии с поручением ГД, которое было дано ему на прошлой неделе. С инициативой выступил замглавы комитета палаты по обороне Юрий Швыткин.

В частности, депутаты дали поручение запросить информацию о количестве уголовных и административных дел, возбужденных в отношении россиян, которые покинули страну, дискредитируют Вооруженные силы (ВС) РФ и осуществляют публичные призывы к воспрепятствованию использованию ВС РФ.

Помимо этого, поручено запросить данные о количестве возбужденных дел в отношении релокантов, оказывающих финансовую и материально-техническую помощь ВСУ и призывавших к введению мер ограничительного характера в отношении России.

Поручение Думы также предполагает проверку в отношении ряда публичных лиц, которые совершают противоправные деяния. В документе представлены ссылки на материалы, размещенные в Сети, с предположительным участием известных лиц, среди которых телеведущие Иван Ургант, Максим Галкин (признан в России иноагентом), Александр Гудков, Александр Ревва, российский бизнесмен Михаил Фридман.

Ранее Владимир Путин сказал, что судьба каждого возвращающегося в РФ релоканта зависит от его поведения до этого. Президент обратил внимание, что если человек вел себя по отношению к России аморально, то он будет это ощущать, вернувшись в страну.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести в России запрет на работу для релокантов. По его словам, решение будет правильным в отношении тех, кто до этого критиковал страну, находясь за ее пределами. Подобное правило он призвал закрепить на юридическом уровне.

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