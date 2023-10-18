В России стандартизируют работу врачей в школах

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Минздрав, Минпросвещения, Минтруд и Роспотребнадзор согласились с предложением о стандартизации работы школьных врачей. Об этом сообщает газета "Известия".

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обсудила вопрос о "качественной донастройке" школьной медицины на совещании с представителями данных ведомств.

"В рамках рабочего совещания достигнуты принципиальные договоренности о необходимости стандартизации работы школьных врачей с описанием конкретных мероприятий, которые надлежит проводить в школе по всему спектру вопросов сопровождения деток, мероприятий по обеспечению в учебных заведениях условий, влияющих на сбережение здоровья детей", – заявила она.

Депутат уточнила, что на данный момент регламенты по школьной медицине носят неопределенный и разрозненный характер. Она предложила министерствам разработать типовую инструкцию с конкретными пошаговыми действиями школьных врачей и уточнила, что для внесения изменений не будет необходим законопроект – хватит межведомственного приказа.

Сообщается, что во всех регионах страны планируется проведение мониторинга качества школьной медицины, а в ноябре будет проведено совещание с участием уполномоченных федеральных и региональных министерств.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты законопроект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение. Проект подразумевает наказание вплоть до исправительных работ и ограничения свободы до одного года.

До этого сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова намерена поднять в парламенте РФ вопрос о целесообразности размещения в школах турникетов и арочных металлодетекторов.

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