Хирург назвал опасные ошибки при лечении боли в спине

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При боли в спине не следует бесконтрольно применять разогревающие мази, нестероидные противовоспалительные препараты и делать массаж без назначения врача. Об этом Москве 24 рассказал хирург, травматолог-ортопед ЦКБ Управления делами президента РФ Евгений Жаров.

Многие для лечения применяют разогревающие мази, отметил эксперт. Если они не помогают, необходимо разобраться, в чем причина, поскольку в ряде случаев боль в спине может быть связана с заболеваниями соседних органов.





Евгений Жаров хирург, травматолог-ортопед ЦКБ Управления делами президента РФ Если вы использовали разогревающую мазь и вам стало легче, это очень хорошо. Но в том случае, когда мазь уже не действует, вы совершаете ошибку.

По словам специалиста, спину можно условно разделить на три части: шейный, грудной и поясничный отделы. Болеть при этом способен любой участок, в каждом из которых своя структура. В частности, в шейном отделе – это мышцы, позвоночник.

"В грудном отделе, помимо вышеперечисленных структур, уже могут вовлекаться в процесс и внутренние органы, такие как поджелудочная железа. И боли опоясывающего характера с иррадиацией (отдающиеся. – Прим. ред.) в позвоночник могут быть. Третий участок – это пояснично-крестцовый отдел, где есть и мышцы, и кости, и почки, и огромное количество нервных окончаний", – сказал хирург в интервью программе "Доктор 24".

Другая ошибка при лечении спины – бесконтрольный прием обезболивающих. По словам врача, это может привести к кровотечению.

"Использовать мази группы нестероидных противовоспалительных на первом этапе возможно. Но если же мы говорим уже про пероральное (прием лекарств через рот. – Прим. ред.) применение таблетированных форм, это может быть преступлением (против здоровья. – Прим. ред.)", – сказал он.





Евгений Жаров хирург, травматолог-ортопед ЦКБ Управления делами президента РФ У пациента может быть язвенная болезнь желудка, эрозия, гастриты. Мы тем самым можем спровоцировать рецидив или вызвать язву, которая в последующем может осложниться кровотечением.

Кроме того, не следует пытаться вылечить спину с помощью массажа без предварительной консультации с врачом.

"Массаж при боли в спине без назначения врача – это преступление. За обычной болью могут скрываться серьезные проблемы. Одна из таких проблем – это межпозвоночная грыжа", – объясняет специалист.

Если боли длительные, их не удается снять мазями и таблетками, необходимо обязательно обратиться к врачу для комплексного обследования, чтобы выяснить, есть ли грыжа, советует Жаров.





Евгений Жаров хирург, травматолог-ортопед ЦКБ Управления делами президента РФ Если не лечить грыжу, то в последующем она может привести к проблемам вплоть до инвалидности.

Массаж при грыже делать можно, но только после консультации с врачом, который даст определенные рекомендации, подчеркнул хирург.

Кроме того, при боли в спине не стоит самому себе назначать обследования. Лучше довериться специалисту, говорит Жаров.

"Делать самостоятельно КТ пациентам я не рекомендую. Проблема может быть самая минимальная, где КТ на самом деле не требуется, будет достаточно банальной рентгенографии. Поэтому КТ делаем только по назначению врача. Второй момент – вы можете потратить свои деньги не по назначению", – заключил эксперт.

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