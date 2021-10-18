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Общество

15:52

В Минтруде назвали количество бедных семей с детьми в России

общество

Фото: depositphotos/halfpoint

В России 80% в структуре бедности страны занимают семьи с детьми, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Поэтому мы предполагаем, что основным инструментом борьбы с бедностью должна являться комплексная система поддержки семей с детьми, которая даст наибольший эффект", – приводит его слова ТАСС.

Котяков отметил, что за время пандемии коронавируса в России удалось избежать существенного роста уровня бедности граждан и на сегодняшний день вернуться к допандемическим показателям в 12–13%.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных граждан и при необходимости обеспечить им дополнительную поддержку.

До этого президент назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем наравне с невысоким качеством медицинских услуг, износом инфраструктуры и недостаточными темпами позитивных изменений.

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