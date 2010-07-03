Роскомнадзор проверит сведения об утечке кредитных историй миллиона россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор проверит информацию об утечке кредитных историй миллиона россиян и примет все необходимые меры для защиты личных данных граждан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее специалист по кибербезопасности Боб Дяченко обнаружил открытом доступе базу данных, которая принадлежала бюро кредитных историй "Эквифакс". Она содержала кредитные истории более миллиона россиян, в том числе паспортные данные заемщиков, адреса места жительства и номера телефонов.

Сейчас доступ к базе закрыт, однако из-за того, что данные были доступны для скачивания долгое время, они могли быть украдены злоумышленниками.

В октябре база с кодами замков и домофонов московских подъездов появилась в интернете. В списке присутствовали трехзначные коды механических замков и более сложные – от домофонов. Реестр мог быть служебным справочником компаний по доставке или интернет-магазинов.

