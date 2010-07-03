В Минздраве объяснили любовь россиян к яйцам

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Главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян считает, россияне потребляют яйца в чрезмерных количествах из-за доступной цены, передает "Газета.ру".

Также он заметил, что яйца вкусные, и есть много вариантов блюд, которые можно из них сделать.

"У граждан уже сложилась привычка", – подчеркнул эксперт.

Также Тутельян отметил, что чрезмерным является употребление 10-15 яиц в неделю, в частности, из-за содержащегося в желтке холестерина.

Ранее сообщалось, что россияне едят больше яиц, чем это положено по норме. В среднем житель страны потребляет в год 280 штук вместо 260.

Специалисты рассказали, что рекомендованная норма потребления в России на 17% выше, чем в США и на 33% выше, чем в Евросоюзе. Китай же стал крупнейшим мировым рынком яйца.

Согласно отчету аналитиков Sberbank CIB, на протяжении десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на процент в год. А производство яиц в 2018 году достигло 44,9 миллиарда штук. После четырехлетнего непрерывного роста динамика оказалась рекордно низкой из-за опережающего роста цен на сырье.

Ожидается, что к 2024 году производство яиц вырастет до показателя в 47,7 миллиарда штук. Это на 6% больше прошлогодней отметки.

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, в свою очередь, сообщил, что избыточное потребление яиц не несет никакой угрозы для здоровья.

По его словам, это, наоборот, полезно для человека. Лахтюхов пояснил, что содержание микроэлементов и необходимых аминокислот в яйце оптимально для развития организма, начиная с детского возраста и вплоть до самой старости.

"Россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая. Эта азиатская страна является крупнейшим мировым рынком яйца, говорится в отчете. Если мы смотрим на Китай, тут, конечно, гипотетические такие выкладки, то посмотрите, насколько трудоспособные люди, какой экономический прорыв они делают. Конечно, мы не смотрим на них как пример в плане потребления, но ничего плохого в чрезмерном употреблении яйца я не вижу", – заявил он.

Эксперт заметил, что если говорить о качестве жизни и здоровья населения, то его обеспечивает прежде всего питание, в частности, мясо птицы и продукция из нее.

