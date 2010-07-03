Союз птицеводов не считает опасным большое потребление яиц

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Избыточное потребление яиц не угрожает здоровью, считает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

По его словам, содержание микроэлементов и необходимых аминокислот в яйце оптимально для развития организма.

"Если мы смотрим на Китай, тут, конечно, гипотетические такие выкладки, то посмотрите, насколько трудоспособные люди, какой экономический прорыв они делают. Конечно, мы не смотрим на них как пример в плане потребления, но ничего плохого в чрезмерном употреблении яйца я не вижу", – цитирует эксперта РИА Новости.

Он подчеркнул, что качество жизни и здоровья населения обеспечивает прежде всего питание. И в первую очередь речь идет о мясе птицы и продукции из нее, отметил Лахтюхов.

Аналитики Sberbank CIB ранее сообщили, что в среднем в год россиянин потребляет 280 яиц вместо рекомендуемой нормы в 260 яиц. Однако они съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц). Китай – крупнейший мировой рынок яйца, говорится в отчете.

Ожидается, что к 2024 году производство яиц вырастет в России до показателя в 47,7 миллиарда штук. Это на 6% больше прошлогодней отметки.

На этой неделе специалисты также назвали регионы с самым дорогим хлебом. В Петербурге цена на него оказалась рекордно высокой, дешевле всего хлеб обойдется в Перми и Нижнем Новгороде. За год больше всего подорожал ржаной хлеб – на 20%, до 36 рублей.