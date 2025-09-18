Юные аниматоры создали мультфильм о белом медведе Терпее на форуме "Москва 2030"

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Около 200 юных гостей мастер-классов форума "Территория будущего. Москва 2030" создали анимационный фильм о новом обитателе столичного зоопарка – белом медведе Терпее. Об этом рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.



"Этот проект особенно дорог нам тем, что он рассказывает подлинную историю белого медведя Терпея – от спасения в суровой Якутии до переезда в Московский зоопарк. Для меня крайне важно, чтобы подрастающее поколение через творчество и доброту познавало ценность защиты редких видов", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Создать анимационный фильм о судьбе Терпея можно было на флагманской площадке программы "Мой район" в парке 50-летия Октября. Ребята работали над произведением около 120 часов – начиная от написания сюжета и заканчивая финальной анимацией. Всего удалось снять около 1,9 тысячи кадров.

Из 50 мотков шерсти аниматоры создали трех основных персонажей и около 20 второстепенных. Они же выстроили 11 макетов при помощи пенопласта, пробки, картона, пластилина, краски и много другого. У детей в распоряжении было три компьютера, три фотокамеры и более 15 осветительных приборов – это позволило участникам мастер-классов освоить профессиональные приемы создания анимационных фильмов.

10-летний участник проекта по имени Никита заявил, что ранее смотрел мультфильмы на телефоне, но в этот раз они собрали медведя из ниток и сняли настоящий фильм.

"Герой двигается как живой. Мы всей семьей ездили смотреть на Терпея в зоопарке – он такой большой и пушистый! Наш мультяшный медведь получился как настоящий", – сказал Никита.

Белый медведь в детстве остался один в Якутии, где его спас местный житель. Затем он жил в Перми, Ростове-на-Дону и Казани. В октябре 2024 года Терпея отправили в Москву на поезде, где для него подготовили вольер с бассейном и снежной горкой.



Ранее Сергей Собянин рассказывал, что форум "Территория будущего. Москва 2030", который продолжался 45 дней, посетили более 14 миллионов человек. Мероприятие, посвященное перспективам столицы в будущем, включило в себя множество разных активностей. Среди них мэр выделил специально обустроенную VR-зону, где гости могли попробовать себя в новых профессиях.

