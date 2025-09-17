На форуме "Москва 2030" выбрали 100 молодых амбассадоров столицы

Фото: пресс-служба форума "Территория будущего. Москва 2030"

На форуме "Территория будущего. Москва 2030" выбрали 100 амбассадоров от 18 до 29 лет. Ими стали участники специального смотра "Новые лица Москвы", передает портал мэра и правительства столицы.

Главной темой форума в этом году стал человек будущего. Большая часть мероприятий была направлена на представителей поколений зумеров и альфа, так как привлечение молодежи к участию в построении города является инвестицией в будущее.

Смотр стартовал 8 августа, а отбор провели члены экспертного совета. В их числе – главред сайта Parents.ru Марина Великанова, автор проекта The Calendar Kids Дарья Ананьева, блогер Дарья Иванова, бренд-менеджер медиа для молодой аудитории SRSLY Елена Иерусалимова и блогер и музыкант Максим Лутчак.

Наиболее креативные и мотивированные на развитие столицы заявки представили 100 человек. Выяснилось, что большинство участников смотра видят Москву будущего как город синергии технологии и природы. Многие уже занимаются волонтерством и помогают старшему поколению.

Кроме того, участники смотра посетили флагманские площадки в "Лужниках", Гостином Дворе, а также павильон "Цифровые технологии Москвы" в парке искусств "Музеон". Члены экспертной комиссии выделили 10 лауреатов, с которыми проект SRSLY провел интервью.

Всего форум "Территория будущего. Москва 2030" посетили более 14 миллионов человек, рассказал ранее Сергей Собянин. Мероприятие продолжалось 45 дней и охватило множество разных активностей. Мэр особо выделил специально обустроенную VR-зону, где гости могли попробовать себя в новых профессиях.