МЧС предупредило о сильном тумане в Москве до утра вторника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С вечера понедельника, 18 сентября, до утра вторника, 19 сентября, в Москве ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 500 метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 08:00 утра 19 сентября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200–500 метров", – говорится в сообщении.

На этом фоне водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в ночь на вторник, 19 сентября, ожидаются заморозки. По данным МЧС РФ по региону, местами прогнозируется от -2 до 0 градусов. Из-за заморозков в области объявили оранжевый уровень погодной опасности.

"Атмосфера": 14 градусов ожидается в столице вечером 18 сентября