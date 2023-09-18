Заморозки могут быть ближайшей ночью на востоке Московской области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки возможны ближайшей ночью на востоке Московской области, а также в Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской, Рязанской и Владимирской областях. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

Синоптик уточнил, что в ночь на 18 сентября заморозков в Московском регионе не было. Столичные столбики термометров показывали 6–12 градусов, на базовой метеостанции города ВДНХ минимум составил 10,4 градуса.

Леус добавил, что в Подмосковье холоднее всего было на юге области. Так, в Серебряных Прудах температура составила 2,4 градуса. При этом заморозков не было в центральных областях Европейской России. Небольшой мороз наблюдался на севере и востоке европейской части страны: в Мурманской области, Ненецком АО и в Коми, а также в Кировской области и в Марий-Эл, заключил он.

В ночь на 17 сентября первые заморозки выявили в Подмосковье и ТиНАО. Температура в Черустях составила минус 1,3 градуса, в Михайловском столбики термометров опустились до 0 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сказал, что первые заморозки придут в Москву не раньше октября. Он поделился, что по климатической норме средняя дата первого заморозка в столице – 27–30 сентября, но в текущем году столбики термометров впервые опустятся ниже нуля в октябре, когда наступит золотая осень.

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