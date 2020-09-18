Психолог рассказал о причинах патологического накопительства мусора

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Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал Москве 24 о причинах патологического накопительства вещей, а также о том, у кого оно чаще всего проявляется.

Ранее сотрудники МЧС вскрыли квартиру в жилом доме на Пражской улице в Купчине (Санкт-Петербург) и обнаружили, что помещение полностью завалено мусором. До этого в полицию города поступила информация о неприятном запахе от жильца дома. При разборе завалов стражи порядка обнаружили тело мужчины. Правоохранительные органы также установили, что в квартире жила пожилая пара – 65-летняя женщина и 70-летний мужчина.

"Единственный критерий, который на сегодняшний день специалисты привносят в эту тему, – это дифференциация между тем, как именно мусор и ненужный хлам оказываются в квартире", – объяснил Федорович.





Александр Федорович врач-терапевт высшей категории Есть два варианта: либо не выносится свой собственный бытовой мусор, либо по пути из любой точки человек проходит мимо зеленых контейнеров, набирает что-то оттуда и приносит домой. Считается, что в первом случае эта захламленность связана с определенным восприятием жизнедеятельности, во втором случае это такой плюшкинский вариант.

При этом, по словам психолога, ни тот, ни другой вариант не дотягивает до статуса психического расстройства. "Как правило, такое поведение входит в более широкое, более глубокое, более тяжелое расстройство. Например, можно говорить о сосудистой деменции или болезни Альцгеймера. Само по себе патологическое накопительство просто так не проявляется", – отметил психолог.

Федорович добавил, что зачастую "это возрастная история". У молодых подобное навязчивое поведение наблюдается крайне редко. "Есть определенные расстройства шизофренического круга, когда более молодые люди могут поступать точно так же. Но тогда мы должны вычленить какую-то доминирующую идею, в рамках которой все это происходит. И в процентном соотношении количество таких людей будет очень незначительным", – объяснил Федорович.

При этом единственная возможная помощь людям с подобным навязчивым поведением – обращение к специалистам.

В августе в Москве произошел конфликт на почве антисанитарии из-за захламленной квартиры. Жители дома в Ореховом проезде обратились с претензиями в экстренные службы, а также к самой хозяйке замусоренного жилья. Женщина заявила, что намерена постепенно очистить помещение.