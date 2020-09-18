Психолог рассказал о причинах патологического накопительства мусора

Фото: телеграм-канал Hue
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал Москве 24 о причинах патологического накопительства вещей, а также о том, у кого оно чаще всего проявляется.
Ранее сотрудники МЧС вскрыли квартиру в жилом доме на Пражской улице в Купчине (Санкт-Петербург) и обнаружили, что помещение полностью завалено мусором. До этого в полицию города поступила информация о неприятном запахе от жильца дома. При разборе завалов стражи порядка обнаружили тело мужчины. Правоохранительные органы также установили, что в квартире жила пожилая пара – 65-летняя женщина и 70-летний мужчина.
"Единственный критерий, который на сегодняшний день специалисты привносят в эту тему, – это дифференциация между тем, как именно мусор и ненужный хлам оказываются в квартире", – объяснил Федорович.
При этом, по словам психолога, ни тот, ни другой вариант не дотягивает до статуса психического расстройства. "Как правило, такое поведение входит в более широкое, более глубокое, более тяжелое расстройство. Например, можно говорить о сосудистой деменции или болезни Альцгеймера. Само по себе патологическое накопительство просто так не проявляется", – отметил психолог.
Федорович добавил, что зачастую "это возрастная история". У молодых подобное навязчивое поведение наблюдается крайне редко. "Есть определенные расстройства шизофренического круга, когда более молодые люди могут поступать точно так же. Но тогда мы должны вычленить какую-то доминирующую идею, в рамках которой все это происходит. И в процентном соотношении количество таких людей будет очень незначительным", – объяснил Федорович.
При этом единственная возможная помощь людям с подобным навязчивым поведением – обращение к специалистам.
В августе в Москве произошел конфликт на почве антисанитарии из-за захламленной квартиры. Жители дома в Ореховом проезде обратились с претензиями в экстренные службы, а также к самой хозяйке замусоренного жилья. Женщина заявила, что намерена постепенно очистить помещение.
Квартиру в Ореховом проезде освобождают от мусора при помощи коммунальной техники
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