Сотрудники МЧС не могут найти хозяев в захламленной квартире в Петербурге

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Сотрудники МЧС вскрыли квартиру в жилом доме на Пражской улице в Купчине, в Санкт-Петербурге с целью найти хозяев, однако не смогли пройти внутрь из-за завалов мусора. Об этом сообщает портал 78.ru.

Как стало известно, сотрудница одной из городских организаций перестала выходить на службу. Неизвестно было и местонахождение ее мужа. На место их жительства выехали представители МЧС, полиции и комплекса ЖКХ.

После взлома квартиры спасатели столкнулись с горами мусора, часть которого высыпалась на лестничную клетку. В первый день разбора завалов продвинуться дальше коридора не удалось.

Сейчас работы продолжаются, сотрудники экстренных служб смогли вынести из квартиры двух котов.

В августе в Москве произошел конфликт на почве антисанитарии из-за захламленной квартиры. Жители дома на Ореховом бульваре обратились с претензиями в экстренные службы, а также к самой хозяйке замусоренного жилья. Женщина заявила, что намерена постепенно очистить помещение.

