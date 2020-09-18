Сотрудники МЧС не могут найти хозяев в захламленной квартире в Петербурге

15:05
Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza
Сотрудники МЧС вскрыли квартиру в жилом доме на Пражской улице в Купчине, в Санкт-Петербурге с целью найти хозяев, однако не смогли пройти внутрь из-за завалов мусора. Об этом сообщает портал 78.ru.
Как стало известно, сотрудница одной из городских организаций перестала выходить на службу. Неизвестно было и местонахождение ее мужа. На место их жительства выехали представители МЧС, полиции и комплекса ЖКХ.
После взлома квартиры спасатели столкнулись с горами мусора, часть которого высыпалась на лестничную клетку. В первый день разбора завалов продвинуться дальше коридора не удалось.
Сейчас работы продолжаются, сотрудники экстренных служб смогли вынести из квартиры двух котов.
В августе в Москве произошел конфликт на почве антисанитарии из-за захламленной квартиры. Жители дома на Ореховом бульваре обратились с претензиями в экстренные службы, а также к самой хозяйке замусоренного жилья. Женщина заявила, что намерена постепенно очистить помещение.
Москвичка пообещала убрать квартиру после жалоб соседей на антисанитарию
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