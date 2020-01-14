Из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора

Четыре самосвала мусора вывезли из квартиры жительницы Челябинска после жалоб соседки. Вывоз мусора осуществляла управляющая компания под присмотром судебных приставов. Об этом сообщает УФССП по региону.

Как сообщается, в суд обратилась женщина с жалобой на неприятный запах и насекомых из квартиры соседки, работавшей в клининговой компании в продуктовом магазине.

Женщина объясняла хлам в своей квартире отсутствием времени и усталостью.

"Под контролем судебных приставов сотрудники управляющей компании очистили двухкомнатную квартиру от многолетнего хлама и нечистот… Женщине по согласованию с ней оставили часть наиболее пригодной для проживания мебели, одежды, техники. Всего было вывезено четыре самосвала мусора", – говорится в сообщении.

Работать пришлось в противогазах из-за запаха. По словам приставов, на кухне было два холодильника со сгнившими продуктами. Уточняется, что под завалами лежали останки кошек, а четверо животных жили с хозяйкой, из которых двое были сильно истощены. Кошек передали волонтерам-зоозащитникам.



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По словам приставов, если женщина не изменит свое отношение к квартире, то исполнительное производство возобновят.

Ранее сообщалось, что проблему захламленных мусором квартир обсудят в Мосгордуме. С таким предложением выступила председатель комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Жилища, в которых копится мусор, становятся очагом нечистот, запаха и тараканов, считает член комиссии Наталья Метлина. По ее мнению, необходимо разработать алгоритм действий для разных категорий граждан: от обычных жильцов до представителей местных властей.

