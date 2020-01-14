Из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора

14:23
Фото: 31tv.ru
Четыре самосвала мусора вывезли из квартиры жительницы Челябинска после жалоб соседки. Вывоз мусора осуществляла управляющая компания под присмотром судебных приставов. Об этом сообщает УФССП по региону.
Как сообщается, в суд обратилась женщина с жалобой на неприятный запах и насекомых из квартиры соседки, работавшей в клининговой компании в продуктовом магазине.
Женщина объясняла хлам в своей квартире отсутствием времени и усталостью.
"Под контролем судебных приставов сотрудники управляющей компании очистили двухкомнатную квартиру от многолетнего хлама и нечистот… Женщине по согласованию с ней оставили часть наиболее пригодной для проживания мебели, одежды, техники. Всего было вывезено четыре самосвала мусора", – говорится в сообщении.
Работать пришлось в противогазах из-за запаха. По словам приставов, на кухне было два холодильника со сгнившими продуктами. Уточняется, что под завалами лежали останки кошек, а четверо животных жили с хозяйкой, из которых двое были сильно истощены. Кошек передали волонтерам-зоозащитникам.
По словам приставов, если женщина не изменит свое отношение к квартире, то исполнительное производство возобновят.
Ранее сообщалось, что проблему захламленных мусором квартир обсудят в Мосгордуме. С таким предложением выступила председатель комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.
Жилища, в которых копится мусор, становятся очагом нечистот, запаха и тараканов, считает член комиссии Наталья Метлина. По ее мнению, необходимо разработать алгоритм действий для разных категорий граждан: от обычных жильцов до представителей местных властей.
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