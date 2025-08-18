Сексолог Миллер: на развитие у зумеров грейсексуальности влияют современные реалии

Фото: 123RF/romeo61

Интенсивность и частота сексуального влечения зависят как от биологических особенностей, так и от психологических аспектов. В случае с зумерами, среди которых начали появляться так называемые грейсексуалы, на либидо в том числе влияют современные реалии, рассказал Москве 24 сексолог Александра Миллер.

Ранее телеграм-каналы сообщали о возникновении тенденции к отсутствию полового влечения и появлению среди молодых людей грейсексуалов. Это понятие описывает тех, кто ощущает сексуальный интерес редко или только в особых случаях. Таким образом, грейсексуальность находится между обычным влечением и асексуальностью.

Некоторые представители поколения Z начали делиться в соцсетях историями о том, как осознали свою уникальность. Например, один пользователь признался, что испытывал влечение лишь раз в жизни, а другой не понимал, почему сверстники часто говорят о желании, пока не осознал свою грейсексуальность.

Развитие цифровых технологий и социальных сетей привело к тому, что молодые люди стали меньше общаться вживую, особенно с противоположным полом, обратила внимание Миллер. Это снижает эмоциональный интеллект и затрудняет возникновение симпатии, которая может привести к сексуальным отношениям, пояснила врач.

"Молодежь применяет механизм сублимации, как бы перенаправляя сексуальную энергию в другое, более продуктивное, по их мнению, русло – работу, учебу, творчество или хобби", – продолжила эксперт.

Чтобы развить половое влечение, сексолог рекомендовала больше внимания уделять романтическому взаимодействию. Например, можно чаще флиртовать, делать комплименты и проявлять искренность, не пытаясь быть кем-то другим, заключила она.

