Глава Верховного суда РФ выступил за сокращение числа арестов по уголовным делам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил о необходимости уменьшить количество арестов по уголовным делам, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Он призвал применять не связанные с заключением под стражу меры пресечения.
Лебедев также привел данные, согласно которым число направляемых в СИЗО людей снизилось в четыре раза по сравнению с периодом, когда аресты устанавливала прокуратура.
По его словам, следует с особым вниманием отнестись к практике по делам против бизнесменов и предпринимателей. Так, арестам подвергаться должны не имеющие постоянного места жительства в РФ виновные в финансовых преступлениях. Также такая мера пресечения может предусматриваться, если его личность не установлена, он нарушил избранную ему меру пресечения или скрылся от правоохранителей.
Ранее Лебедев заявил, что в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел.
Он напомнил, что пленум обязал судей обсуждать альтернативы заключению под стражу. Это может быть залог, домашний арест и другие меры наказания. Однако, по его словам, суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с арестом.
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