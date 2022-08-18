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Общество

14:03

Глава Верховного суда РФ выступил за сокращение числа арестов по уголовным делам

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил о необходимости уменьшить количество арестов по уголовным делам, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Он призвал применять не связанные с заключением под стражу меры пресечения.

Лебедев также привел данные, согласно которым число направляемых в СИЗО людей снизилось в четыре раза по сравнению с периодом, когда аресты устанавливала прокуратура.

По его словам, следует с особым вниманием отнестись к практике по делам против бизнесменов и предпринимателей. Так, арестам подвергаться должны не имеющие постоянного места жительства в РФ виновные в финансовых преступлениях. Также такая мера пресечения может предусматриваться, если его личность не установлена, он нарушил избранную ему меру пресечения или скрылся от правоохранителей.

Ранее Лебедев заявил, что в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел.

Он напомнил, что пленум обязал судей обсуждать альтернативы заключению под стражу. Это может быть залог, домашний арест и другие меры наказания. Однако, по его словам, суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с арестом.

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