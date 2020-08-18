Ким Чен Ын приказал конфисковать домашних собак в Пхеньяне – СМИ

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Фото: depositphotos/mdorottya
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал изъять в Пхеньяне всех домашних собак. Он решил, что наличие питомцев говорит о "буржуазной идеологии" заводчика, сообщает Fox News.
По мнению Ким Чен Ына, обычные люди разводят свиней и домашний скот, а не собак, от которых нет практической пользы.
Анонимный источник телеканала уточнил, что наличие питомцев у высокопоставленных чиновников и богатых людей вызывает недовольство среди низших слоев общества.
СМИ Южной Кореи сообщают, что животных у жителей северокорейской столицы изымают даже насильно. Часть животных убивают, некоторые отправляются в зоопарки или продаются в мясные рестораны, отметил источник.
Ранее КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Это произошло на фоне заявления КНДР о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска вывели в соответствии с межкорейскими соглашениями.
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