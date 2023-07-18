Жителей Москвы предупредили о грозе 18 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Во вторник, 18 июля, в столице прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями. Во второй половине дня местами ожидается гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в Москве будут показывать от 25 до 27 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что во второй половине дня вторника, 18 июля, произойдет резкое изменение погоды в Москве.

Вместо солнца придет гроза, а уже в ночь на среду, 19 июля, в регионе прогнозируется град и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице с 14:00 18 июля