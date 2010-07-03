Органы опеки не знали об однополых отношениях усыновившего двух детей

15:56
15:56
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Сотрудникам соцзащиты не было известно об однополых отношениях мужчины, который усыновил двух мальчиков в Марьине. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.
По данным ведомства, пока дети воспитывались в семье, от образовательных или медучреждений не поступало "никакой информации о причинении вреда их здоровью и развитию, в том числе нравственному". "Информацией об однополых отношениях в семье специалисты соцзащиты не располагали", – отметили в департаменте.
Представители ведомства добавили, что, судя по результатам проверок, воспитание и содержание детей в семье осуществляется в полном объеме. Дети занимаются с репетиторами по ряду предметов, а также посещают индивидуальные спортивные тренировки. Кроме того, как выяснилось в ходе проверки, мальчики регулярно отдыхают за границей или же с бабушкой и няней на даче в Подмосковье.
В департаменте соцзащиты напомнили, что в российском законодательстве нет запрета на усыновление детей одинокими гражданами – мужчиной или женщиной. Также нет "никаких специальных требований при усыновлении ребенка одиноким гражданином, отличных от усыновления детей супружеской парой", пояснили сотрудники ведомства. Они добавили, что забрать мальчиков из семьи могут только по решению суда, если будет доказано, что усыновление не отвечало интересам детей.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников соцзащиты столичного района Марьино. Такое решение следователи приняли после того, как выяснилось, что с 2010 года двое мужчин воспитывают двух усыновленных мальчиков. В комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства заявили, что состояние детей должны оценить психологи.
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