Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Жительница Чечни Заира Сугаипова опровергла сообщения СМИ о том, что ее насильно вывезли из Москвы на родину для выдачи замуж.
В сюжете телеканала "Грозный" девушка вместе с матерью рассказала, что приехала домой на каникулы по собственному желанию. "Никакой свадьбы нет, если бы планировалась, у нас бы все знали", – сказала Сугаипова.
При этом она подтвердила, что сбегала из дома в кризисный центр "Китеж", о котором узнала из группы "ВКонтакте", посвященной ущемлению прав женщин на Северном Кавказе, из-за проблем с учебой в вузе.
"Это не было спланировано, спонтанно на эмоциях было сделано", – заявила девушка. По ее словам, спустя четыре дня она "очень сильно раскаялась" и позвонила матери, после чего родители за ней приехали.
Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова ранее отметила, что родственники или знакомые девушки в совет за помощью не обращались.
20-летнюю девушку насильно увезли в Чечню для замужества
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.