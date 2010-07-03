Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Фото: ЧГТРК "Грозный"

Жительница Чечни Заира Сугаипова опровергла сообщения СМИ о том, что ее насильно вывезли из Москвы на родину для выдачи замуж.

В сюжете телеканала "Грозный" девушка вместе с матерью рассказала, что приехала домой на каникулы по собственному желанию. "Никакой свадьбы нет, если бы планировалась, у нас бы все знали", – сказала Сугаипова.

При этом она подтвердила, что сбегала из дома в кризисный центр "Китеж", о котором узнала из группы "ВКонтакте", посвященной ущемлению прав женщин на Северном Кавказе, из-за проблем с учебой в вузе.

"Это не было спланировано, спонтанно на эмоциях было сделано", – заявила девушка. По ее словам, спустя четыре дня она "очень сильно раскаялась" и позвонила матери, после чего родители за ней приехали.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова ранее отметила, что родственники или знакомые девушки в совет за помощью не обращались.