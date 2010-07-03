Власти Чечни проверят информацию о насильственном вывозе москвички в регион

Власти Чеченской Республики планируют проверить информацию СМИ о девушке, которую насильно привезли в Чечню, чтобы выдать замуж. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
По сведениям СМИ, с такой целью родители насильно увезли из Москвы в Чечню двадцатилетнюю уроженку Чечни. По словам Умарова, ему неизвестны детали истории. Однако он считает, что это похоже на "вброс".
"Разумеется, это информация будет проверена, возможно, будет дана соответствующая оценка на определенном уровне. Но я уже сегодня уверен, из всего того, что писали, – 99,9% это ложь", – цитирует министра ТАСС.
Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова отметила, что родственники или знакомые девушки в совет за помощью не обращались. "Если бы эта история действительно имела место быть и к нам обратились бы, то мы занялись бы этой ситуацией", – заключила она.
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