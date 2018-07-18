Обвиняемую в шпионаже россиянку оставили под арестом в США

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Обвиняемую в шпионаже россиянку Марию Бутину оставили под арестом в США, сообщает РИА Новости. Такое решение вынесла судья федерального окружного суда Вашингтона Дебора Робинсон.

Бутина останется под стражей до самого начала процесса. Судья согласилась с доводами обвинения о высоком риске побега россиянки.

Сначала россиянку обвинили в "сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации". Теперь девушке инкриминируют еще и "работу иностранным агентом без регистрации".

После ареста Бутиной официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это дело политическим заказом.

В общей сложности Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.