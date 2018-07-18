Полиция столицы опровергла продолжение уголовного дела против Конновой

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Московская полиция опровергла сообщения СМИ о том, что продолжается расследование уголовного дела в отношении многодетной матери Екатерины Конновой.

Женщину, которая пыталась продать в интернете ставшие ненужными сильнодействующие лекарства, вызывали к следователю, чтобы сообщить ей о прекращении уголовного дела. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Москве.

18 июля, как сообщается, адвоката Конновой пригласили в следственное управление УВД по ЦАО, чтобы вручить копию документа по отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

Екатерина Коннова была задержана в Москве за попытку продажи через интернет лекарства, содержащего вещество диазепам. Препарат женщина купила для лечения сына, однако позднее решила его продать. О том, что в лекарстве есть запрещенные вещества она не знала и была уверена, что это просто средство против судорог.