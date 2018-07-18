До 20 мм осадков может выпасть 18 июля в столичном регионе

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В центре погоды "Фобос" заявили, что в столичном регионе 18 июля может выпасть до 20 мм осадков. Об этом передает Агентство "Москва".

"Сегодня днем ожидается усиление дождей и в столичном регионе. Ливни с грозами будут сопровождаться порывами ветра от 12 до 15 м/с", – сообщили синоптики.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности из-за ливневых дождей и сильного ветра продолжает сохраняться в московском регионе на протяжении четырех дней.

В "Фобосе" также рассказали, что к выходным дням на этой неделе в Москве может выпасть около сорока процентов месячной нормы осадков.