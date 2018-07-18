Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе на 19 июля

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности на 19 июля из-за грозы, дождя и сильного ветра.
"Погода потенциально опасна", – сообщили синоптики.
В четверг в московском регионе будет облачно, местами пройдет сильный дождь с грозой. Днем столбик термометра в столице остановиться на отметке 22-24 градусов, а в области температура составит от 21 до 26 градусов. Потоки ветра от 5 до 10 м/с ожидаются с северо-востока и востока, однако при грозе порывы увеличатся до 12-17 м/c. Ночью температура воздуха в Москве сохранится около 18-20 градусов, по области 15-20 градусов.
Ранее Гидрометцентр России сообщал о желтом уровне погодной опасности в регионе на 16, 17 и 18 июля из-за грозы и сильного ветра. А центр "Фобос" предупредил, что к выходным в городе может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков.
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