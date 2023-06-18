Глава Роспотребнадзора поздравила медиков с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в День медицинского работника поздравила всех трудящихся в сфере здравоохранения. Профессиональный праздник в этом году отмечается 18 июня. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! От имени Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и себя лично сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника", – сказала она.

Попова обратила внимание, что труд врача ценился во все времена. Она подчеркнула, что эта профессия требует милосердия и сострадания, поскольку именно медики спасают жизни людей.

Сейчас медицина вышла на новый уровень, отметила глава Роспотребнадзора. Теперь это наукоемкая и высокотехнологичная отрасль, специалисты которой использую современное оборудование для выявления и лечения различных заболеваний, добавила она.

Что касается специфики работы Роспотребнадзора, именно эта служба стоит первой в цепочке среди тех, кто сталкивается с инфекциями, и должна оперативно принять меры по предотвращению распространения вируса. Попова выразила благодарность сотрудникам ведомства.

"В День медицинского работника желаю вам прежде всего здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть счастливые, улыбающиеся лица наших граждан будут наградой за ваш неустанный и кропотливый труд", – резюмировала она.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как столичные врачи создают системы, которые позволяют выявлять пациентов с наследственным риском онкологических заболеваний.

По ее словам, выявление подобных генетических изменений, которые могут влиять на развитие онкологии, поможет врачам сформировать новые подходы к проведению скрининга и позволит выявлять заболевание на более ранних стадиях.



Минобороны РФ показало работу военных врачей