Специалисты в области лучевой диагностики КНР и Москвы договорились о научном партнерстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты в области лучевой диагностики Китая и Москвы обменялись опытом, обсудили современные технологии в области медицины и договорились о научном партнерстве. Эксперты встретились на выставке медицинского оборудования CMEF в Шанхае. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столичного Депздрава, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев отметил, что специалисты из КНР интересуются российскими разработками. Так, за два года они свыше девяти тысяч раз скачивали статьи из российского медицинского журнала Digital Diagnostics.

"Мы представили коллегам наш уникальный московский эксперимент по внедрению технологий на основе искусственного интеллекта в лучевую диагностику, поделились научными достижениями и практическими результатами", – добавил он.

Васильев также рассказал о попытках московских ученых внедрить компьютерное зрение в лучевую диагностику. Такие эксперименты уже проводятся на базе Центра диагностики и телемедицины. В настоящее время ИИ в лучевой диагностике фиксирует патологии уже по 21 клиническому направлению.

В свою очередь, главный рентгенолог Китая Ли Шиюань заявил, что рад возможности пообщаться с коллегами из России. Он подтвердил, что китайская сторона заинтересована в сотрудничестве.

"Мы подробно изучим возможности и опыт наших дорогих гостей. В Китае сертифицировано более 55 собственных решений ИИ в радиологии", – рассказал он.

Ранее стало известно, что в Москве заработал новый сервис искусственного интеллекта, который способен обнаружить рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что оперативная диагностика и назначение необходимой терапии способствуют замедлению прогрессирования этого хронического заболевания нервной системы. Внедренные в единый радиологический информационный сервис медицинской информационно-аналитической системы нейросети приводят в порядок описание и отмечают области вероятных патологий на специальном изображении.

