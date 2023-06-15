Ракова: обновленные лаборатории в 10 раз ускорили проведение диагностики в сфере онкологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные врачи создают системы, которые позволяют выявлять пациентов с наследственным риском онкологических заболеваний. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для этого проводим большие исследования и изучаем результаты анализов родственников пациентов, которые болеют онкологией", – рассказала она.

Каждый десятый случай повторно выявленного онкологического заболевания медики связывают с мутациями в генетике, отметила заммэра. Как правило, эти мутации передаются от родителей к детям.

По ее словам, выявление подобных генетических изменений, которые могут влиять на развитие онкологии, поможет врачам сформировать новые подходы к проведению скрининга и позволит выявлять заболевание на более ранних стадиях.

Ракова отметила, что благодаря новым стандартам работы столичные медучреждения стали чаще выявлять онкозаболевания на ранних стадиях.

"В настоящий момент 65% онкологических заболеваний мы выявляем на ранних стадиях, этот показатель в результате внедрения нового стандарта вырос почти на треть", – подчеркнула она.

Также в Москве в данный момент реализовывается проект по раннему выявлению и профилактике у пациентов колоректального рака и рака желудка. Для этого в столице были возведены три современных эндоскопических центра с оборудованием экспертного класса, рассказала Ракова.

"Пациентами таких центров стали уже более 100 тысяч человек. Больше 60% диагностированных здесь случаев – это ранняя стадия болезни", – резюмировала заместитель мэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что обновленный московский стандарт оказания онкологической помощи предполагает, что для лечения используется современное оборудование, а комфортные условия созданы как для пациентов, так и для врачей.

Главным преимуществом стандарта является возможность пациента пройти диагностику, лечение, реабилитацию и диспансеризацию в одном месте, отметил он.



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