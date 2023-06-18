В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников

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Иностранные элитные автомобили должны уйти в прошлое для российских чиновников. Об этом заявил депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.

Депутат предложил запретить западные машины для чиновников, и призвал их пересесть на отечественные авто.

"Что производим – на том и ездим", – заявил он.

Политик считает, что подобным образом можно будет способствовать развитию российского автопрома.

"Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание – быстро найдут решения", – сказал Хамзаев.

По его мнению, в первую очередь ограничение должно распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов.

Ранее Министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada для поддержки бизнеса. По его словам, государству необходимо взять на себя часть рисков, которые есть у бизнеса.



Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada