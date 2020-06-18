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Заключительная ночная репетиция парада Победы проходит на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

Мероприятие началось в 22:00. В репетиции принимают участие более 40 пеших парадных расчетов. В них входят офицеры, сержанты и солдаты воинских частей вооруженных сил. Кроме того, в репетиции участвуют слушатели и курсанты военных вузов, а также суворовцы, нахимовцы и кадеты. В торжественное шествие войдут юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств.

В Минобороны отметили, что 11 коробок пройдут по Красной площади в исторической форме одежды, а также со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей.

В состав механизированной колонны входят более 200 единиц исторической, современной и перспективной боевой техники. В Минобороны отметили, что свыше 20 образцов ни разу до этого не принимали участие в торжественном мероприятии, посвященном Победе в Великой Отечественной войне.

Всего, согласно заявлению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в параде примут участие порядка 14 тысяч человек.

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию в торжественном шествии будут допущены те военные, которые уже приобрели иммунитет к коронавирусу.

В связи с репетицией автомобилистам посоветовали отказаться от поездок в центр Москвы, поскольку движение будет ограничено. С 19:00 шесть станций метро работают только на вход и пересадку. Среди них – "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина".