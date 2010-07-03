На Западе восхитились красотой россиянок

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В России прошел Шестой ежегодный Севастопольский бал офицеров, отчет о котором опубликовало издание Daily Mail. Материал вызвал бурную реакцию читателей.

В мероприятии, посвященном пятой годовщине присоединения Крыма и Севастополя к РФ, участвовали около тысячи человек. В их числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар.

Фотографии с бала поразили читателей. По мнению многих пользователей, которые оставили комментарии под материалом, вид стройных девушек без татуировок является глотком свежего воздуха.

"Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют", – написал lives matter.

"Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных, – не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками", – выразил мнение Mzungu.

Ранее сообщалось, что пользователи сайта знакомств Beautiful People составили список самых некрасивых наций.

Лидерами антирейтинга стали жители Великобритании. Некрасивыми признали русских, поляков, а также индийцев и филиппинцев. Самыми привлекательными назвали шведов и норвежцев.

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