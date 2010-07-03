На Западе восхитились красотой россиянок

В России прошел Шестой ежегодный Севастопольский бал офицеров, отчет о котором опубликовало издание Daily Mail. Материал вызвал бурную реакцию читателей.
В мероприятии, посвященном пятой годовщине присоединения Крыма и Севастополя к РФ, участвовали около тысячи человек. В их числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар.
Фотографии с бала поразили читателей. По мнению многих пользователей, которые оставили комментарии под материалом, вид стройных девушек без татуировок является глотком свежего воздуха.
"Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют", – написал lives matter.
"Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных, – не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками", – выразил мнение Mzungu.
Ранее сообщалось, что пользователи сайта знакомств Beautiful People составили список самых некрасивых наций.
Лидерами антирейтинга стали жители Великобритании. Некрасивыми признали русских, поляков, а также индийцев и филиппинцев. Самыми привлекательными назвали шведов и норвежцев.
Сайт знакомств считает себя площадкой для красивых людей. Отказать в регистрации на нем могут из-за жидких волос, большого носа, худобы или полноты. Заявки новичков отбирают уже зарегистрированные пользователи. С 2002 года в регистрации отказали 8,5 миллиона человек.
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