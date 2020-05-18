Родственница рассказала о состоянии мужчины, на которого напал медведь в Ярославле

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Теща жителя Ярославля, который пережил нападение медведя, рассказала Москве 24 о состоянии пострадавшего Евгения Золотова. По словам женщины, родственник находится дома.

"Сейчас он дома. В больнице его зашили, сделали укол, выписали таблетки", – поделилась Осипова.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 мая на улице Панина, когда Золотов встретил медведя. Зверь набросился на человека, но отогнать его удалось благодаря таксисту. Водитель, заметив медведя, решил спугнуть его светом автомобильных фар и сигналом.

В скором времени таксист отвез пострадавшего в больницу. Позднее один из очевидцев записал перемещение медведя на видеорегистратор.