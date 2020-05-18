Вирус по колено. Стритрейсеры устроили гонки во время пандемии COVID-19

Почему стритрейсеры устроили нелегальные гонки в пандемию COVID-19

Две ночи подряд стритрейсеры устраивали заезды и собирали толпы зрителей по всей Москве. Нелегальные гонщики собирались в столице по одной схеме – элитные машины и никакой социальной дистанции.

Продюсер телеканала Москва 24 посетила один из недавних заездов, сняв происходящее на камеру. В скором времени ее действия заметили стритрейсеры, попросив удалить ролики.

"Они тут же потребовали, чтобы я удалила все видео и фото, сделанные на мероприятии. После моего отказа они перешли к наступлению. Один из участников начал сдувать мне колесо, поступали угрозы, что мы не сможем отсюда уехать. Кроме того, мне угрожали убийством. Я выполняла свой профессиональный долг, отрабатывала тему на месте, чтобы материал был снят и попал в эфир", – делится продюсер.

Заезд проходил в Подольске в закрытом режиме. Помимо того, гонщики устраивали заезд в ТиНАО, в Коммунарке.

По словам партнера организаторов заездов Игоря Затевахина, в городе нет удобной площадки для подобных заездов.

"Да, у нас есть несколько гоночных трасс, Moscow Raceway, до которой ехать час, и там только кольцевая трасса. Также есть Дмитровский полигон, до которого ехать примерно 3 часа, там опасное покрытие и достаточно опасная трасса", – объяснил Затевахин.

Правоохранители уже начали проверку по факту проведения нелегальных гонок в ТиНАО. Полицейские устанавливают водителей, которые участвовали в заезде. В случае установления их вины они будут привлечены к ответственности.

