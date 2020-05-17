Стритрейсеры устроили очередные ночные гонки в Подольске

Стритрейсеры устроили нелегальные ночные гонки в Подольске

В разгар пандемии коронавирусной инфекции стритрейсеры снова организовали нелегальные ночные гонки. На этот раз дрифт-вечеринка состоялась в Подольске.

Накануне ночной заезд гонщики провели в ТиНАО недалеко от больницы для пациентов с коронавирусом.

Участники нелегального мероприятия перекрыли действующую трассу, из-за этого не мог проехать общественный транспорт. По данному факту полицией была инициирована проверка.

И если вчера участники гонок лиц не прятали и все сами выкладывали в Сеть, то в этот раз стритрейсеры публичности не захотели.