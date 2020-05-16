Стритрейсеры устроили нелегальные ночные гонки в ТиНАО

В ТиНАО в районе Киевского шоссе ночью собралась толпа людей. За аэропортом Внуково горожане устроили нелегальные гонки.

Местом старта было выбрано местное кладбище. Также ради дрифт-вечеринки стритрейсеры перекрыли действующую трассу, из-за этого не мог проехать общественный транспорт.

Уточняется, что дорога была перекрыта в районе, где находится одна из крупнейших в стране больниц для пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что российский блогер примотал себя скотчем к машине. Экстремала прицепили на спортивный автомобиль металлизированной лентой. В результате вокруг его тела появился "блестящий кокон", за счет которого он держался только за боковое зеркало.

Транспортное средство разогналось до 140 километров в час. Для чего герой ролика пошел на подобный риск и что он хотел доказать – неизвестно.