Полиция инициировала проверку из-за гонок стритрейсеров в ТиНАО

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

В Москве правоохранители начали проверку по факту проведения нелегальных гонок в ТиНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в сети интернет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают водителей, которые участвовали в заезде. В случае установления их вины они будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось о том, что горожане собрались за аэропортом Внуково для проведения дрифт-вечеринки. Местом старта было выбрано местное кладбище.

Известно, что нарушители самоизоляции перекрыли действующую трассу, из-за этого не мог проехать общественный транспорт.