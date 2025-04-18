До 23 градусов тепла ожидается в Москве 18 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и области в пятницу, 18 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, а температура составит до плюс 23 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем в Москве будет 21–23 градуса тепла. В ночь на субботу, 19 апреля, температура может упасть до плюс 11 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

При этом в Подмосковье 18 апреля температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 20–25 градусов. В ночь на 19 апреля температура может опуститься до плюс 8 градусов.

Ранее жителей столицы предупредили об аномально теплой погоде на этой неделе. Столбики термометров поднимутся до нетипичных значений. По данным МЧС, температура воздуха превысит норму примерно на 7 градусов. В связи с этим горожан призывают надевать одежду из натуральных тканей, а также пить больше воды.

Кроме того, синоптики сообщили, что Пасха в Москве станет одним из самых теплых дней в истории метеонаблюдений. Такая теплая погода бывает не чаще одного раза в 15 лет.