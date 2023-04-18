За сутки в РФ выявили 5 257 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За прошедшие сутки в России выявили 5 257 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Госпитализация и срочная медицинская помощь за последние 24 часа потребовались 1 240 жителям РФ. Показатель вырос на 209,2% в сравнении с сутками ранее. Рост числа госпитализаций за последние сутки был зафиксирован в 67 субъектах, снижение – в девяти, без изменений ситуация осталась в 14 субъектах РФ.

Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8 416 человек, что на 41,6% больше, чем сутками ранее. Умерли от COVID-19 за последние сутки 37 пациентов.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса для детей 6–11 лет "Гам-КОВИД-Вак-Д". Вакцина, имеющая противопоказания, не подойдет тем, у кого есть гиперчувствительность к какому-либо из ее компонентов. Вакцинироваться можно через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии.

