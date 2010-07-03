Самолет с Быковым вылетел из аэропорта Уфы в Москву

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Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в московскую клинику, вылетел из аэропорта Уфы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.

Борт оборудован всем необходимым. По словам главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, на борту также находятся бригада медиков и жена писателя.

"Состояние по-прежнему тяжелое, но стабильное. Без изменений", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Супруга писателя Ирина Лукьянова написала в Facebook, что решение о транспортировке писателя в Москву было принято по согласованию с Минздравом России.

Ранее Лукьянова написала пост, в котором поблагодарила поклонников писателя за поддержку, а врачей – за помощь.

Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали инсульт, но диагноз не подтвердился.

Сейчас 51-летний писатель находится на искусственном дыхании в медикаментозной коме.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что состояние писателя связано с хроническим заболеванием. Она также подтвердила, что состояние оценивают как стабильно тяжелое.