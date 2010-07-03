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07:15

Облачная погода и дождь ожидаются в Москве

общество погода

07:15

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 1 градуса. Ветер северный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.

По словам синоптиков, в конце апреля на европейской части страны установится сухая погода.

В столичном регионе уже в ближайшие дни воздух прогреется до 15 градусов. До выходных ночные показатели будут близки к нулю, но в субботу и воскресенье поднимутся до 1–6 градусов со знаком плюс.

Днем 20 апреля прогнозируют 12 градусов, 21 апреля – 10–15, а 22-го – 15–17 градусов.

Согласно прогнозам, лето в России в 2019 году будет теплым. Температура будет держаться в пределах нормы.

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