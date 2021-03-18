Поддержка молодежи до 25 лет при трудоустройстве будет отражена в поправках к закону

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В поправках ко второму чтению законопроекта о занятости отразится программа поддержки молодежи до 25 лет при трудоустройстве. Об этом сообщает РИА Новости.

В партию "Единая Россия" поступило предложение сохранить программу поддержки. Там отметили, что на данный момент такую помощь получают только выпускники профтехучилищ в возрасте от 18 до 20 лет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша внес предложение распространить ее и на выпускников высших учебных заведений.

Ранее стало известно, что 28 марта состоится карьерное мероприятие правительства Москвы "Интерн Пикник", на которое приглашены студенты и выпускники вузов.

В ходе мероприятия руководители различных крупных городских проектов расскажут гостям, что необходимо для вступления в их команды, а HR-эксперты дадут советы, как построить карьеру мечты и стать конкурентоспособным специалистом.