Число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 1,9 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова рассказала, что в России зарегистрировано 1,9 миллиона безработных. Ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, сообщает РИА Новости.
"Пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется. Если мы говорим о безработице зарегистрированной, то на текущий момент на учете в центрах занятости стоит 1,9 миллиона человек", – сказала Мухтиярова на площадке "Единой России" во время обсуждения законопроекта партии о занятости.
10 марта глава Минтруда Антон Котяков также заявлял, что число безработных в России снижается. Их количество составляло 2,1 миллиона.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичный рынок труда восстановился после самоизоляции. В качестве безработных на бирже зарегистрировано чуть больше 60 тысяч человек.