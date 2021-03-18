Число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 1,9 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова рассказала, что в России зарегистрировано 1,9 миллиона безработных. Ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, сообщает РИА Новости.

"Пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется. Если мы говорим о безработице зарегистрированной, то на текущий момент на учете в центрах занятости стоит 1,9 миллиона человек", – сказала Мухтиярова на площадке "Единой России" во время обсуждения законопроекта партии о занятости.

10 марта глава Минтруда Антон Котяков также заявлял, что число безработных в России снижается. Их количество составляло 2,1 миллиона.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичный рынок труда восстановился после самоизоляции. В качестве безработных на бирже зарегистрировано чуть больше 60 тысяч человек.