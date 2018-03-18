Легкий мороз и облачная погода ожидаются в Москве 18 марта

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Облачная погода с прояснениями и до 8 градусов мороза ожидается в столичном регионе в воскресенье, 18 марта.

"В воскресный день столица и область окажутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. В дневные часы, под лучами мартовского солнца, температура воздуха повысится до 7-5 градусов мороза, по области до 8-3 градусов мороза", – говорится в сообщении на портале "Метеоновости".

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отмечал, что в выходные, 17 и 18 марта, в Москве температура воздуха будет на 8-11 градусов ниже нормы. При этом он заявил, что погода будет восприниматься как хорошая: прогнозируется яркое солнце, которое прогреет морозный воздух с -18 градусов ранним утром до -3...-9 к обеду.

Ранее сообщалось, что ночь на 17 марта 2018 года стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала столетия. Рекордно низкие температурные показатели в столичном регионе не фиксировались с самого начала XXI века, подчеркнули специалисты.

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