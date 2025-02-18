Психолог Ершова: СДВГ у детей способствует мультизадачности

18 февраля, 09:37Общество
Фото: depositphotos/FamVeldman
Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) обладают повышенной способностью воспринимать окружающий мир, что способствует их мультизадачности. Об этом News.ru рассказала гештальттерапевт Светлана Ершова.
По словам эксперта, дети с СДВГ многократно больше замечают, чувствуют, слышат, видят и ощущают, но не могут обрабатывать и управлять воспринимаемым. СДВГ она назвала "скрытой суперспособностью в мире возможностей".
Психолог указала, что у таких ребят гибкое мышление, высокая энергия и способность быстро адаптироваться к изменениям. Они могут работать в нескольких направлениях одновременно и часто проявляют креативность, что делает их успешными в искусстве и науке, пояснила Ершова.
Ранее профессор Леонид Чутко назвал невнимательность основным симптомом СДВГ. По его словам, следует насторожиться, если ребенок постоянно отвлекается, что-то забывает и не может сконцентрироваться.
При этом гиперактивность может привести к проблемам в учебе и дезадаптации в школе. По словам специалиста, СДВГ чаще встречается у мальчиков, а у девочек расстройство проходит в более мягкой форме.