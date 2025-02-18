Психолог Ершова: СДВГ у детей способствует мультизадачности

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Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) обладают повышенной способностью воспринимать окружающий мир, что способствует их мультизадачности. Об этом News.ru рассказала гештальттерапевт Светлана Ершова.

По словам эксперта, дети с СДВГ многократно больше замечают, чувствуют, слышат, видят и ощущают, но не могут обрабатывать и управлять воспринимаемым. СДВГ она назвала "скрытой суперспособностью в мире возможностей".

Психолог указала, что у таких ребят гибкое мышление, высокая энергия и способность быстро адаптироваться к изменениям. Они могут работать в нескольких направлениях одновременно и часто проявляют креативность, что делает их успешными в искусстве и науке, пояснила Ершова.

Ранее профессор Леонид Чутко назвал невнимательность основным симптомом СДВГ. По его словам, следует насторожиться, если ребенок постоянно отвлекается, что-то забывает и не может сконцентрироваться.

При этом гиперактивность может привести к проблемам в учебе и дезадаптации в школе. По словам специалиста, СДВГ чаще встречается у мальчиков, а у девочек расстройство проходит в более мягкой форме.